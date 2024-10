Criança de 4 anos morre após ser atacada por pitbull no ES

Heitor Livramento Cardoso, de 4 anos, morreu após ser atacado por pitbull em Nova Venécia. — Foto: Redes sociais

Heitor Livramento Cardoso brincava no quintal de casa, em Nova Venécia, no Noroeste do estado, quando animal avançou. Segundo informações da PM, cachorro foi baleado e morto por um vizinho.

Uma criança de 4 anos morreu na tarde de sábado (12), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, após ser atacada por um cachorro da raça pitbull. Segundo informações da Polícia Militar (PM), Heitor Livramento Cardoso brincava no quintal de casa, quando o animal avançou. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O cachorro foi morto a tiros por um vizinho.

O ataque aconteceu dentro da casa da família, no bairro Beira Rio, por volta das 15h. A polícia foi acionada para ir até o Hospital São Marcos, onde a criança deu entrada já sem vida.

De acordo com a PM, Heitor estava em casa com a mãe, Lorrayne de Souza Livramento, e o pai, Willian Cardoso. O pai teria ido até a casa de um vizinho e, quando retornou, percebeu que o cachorro estava atacando o seu filho.

Foi Willian quem socorreu a criança e a levou para o hospital com ferimentos no pescoço e na cabeça.

Os médicos que viram Heitor disseram aos policiais militares que, possivelmente, a causa da morte foi hemorragia devido a perfuração de grandes vasos no pescoço e exposição de calota craniana.

Os pais da criança ficaram em estado de choque e também precisaram de atendimento médico.

O corpo de Heitor foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, também no Noroeste do Estado, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Cachorro foi morto por um vizinho

Ainda de acordo com a PM, um amigo e vizinho do pai da criança, que é policial militar, se prontificou a buscar documentos pessoais da família, solicitados pelo hospital.

Entretanto, o policial disse que foi atacado ao tentar entrar no quintal e que testemunhas tentaram parar o cachorro a pauladas, sem sucesso. Nesta situação, o militar sacou a arma e efetuou dois disparos contra o animal, que morreu.

Questionado sobre o cachorro, o vizinho disse que foi para o hospital logo em seguida, e não soube responder sobre o paradeiro do animal.

A família da criança era tutora do animal há oito anos.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e detalhes não serão divulgados, no momento.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2024/07:45:44

