Vídeo: médico é demitido após fazer sexo com influencer em hospital

Vídeo que mostra o médico tendo relações sexuais com uma influenciadora e produtora de conteúdo adulto no hospital onde trabalhava vazou e ele acabou sendo demitido.

Influenciadoras digitais que produzem conteúdo adulto em plataformas de assinatura fazem sucesso na internet. Este é um mercado em ascensão, com diversos relatos de profissionais da área que estão tendo lucros milionários com a produção de fotos e vídeos íntimos e exclusivos para seus assinantes.

Um vídeo íntimo gravado dentro de um hospital com a influenciadora digital Brida Nunes resultou na demissão de um médico e gerou uma grande repercussão nas redes sociais.

A gravação, que aconteceu nas dependências do hospital onde o médico trabalhava, foi amplamente compartilhada após seu vazamento, o que levou a instituição de saúde a tomar a decisão de desligar o profissional.

Brida Nunes é uma das produtoras de conteúdo mais famosas da plataforma Privacy. Por lá, ela já acumula mais de 239 mil curtidas em seu perfil e a sua página do Instagram possui 823 mil seguidores.

Brida esclareceu que o encontro e a gravação ocorreram de forma consensual. De acordo com a influenciadora, foi o próprio médico quem a convidou para se encontrar no ambiente hospitalar, onde o vídeo foi gravado com o consentimento mútuo.

Após a divulgação pública do material, a instituição, em uma nota oficial, anunciou a demissão do médico, justificando a decisão pelo uso inadequado dos recursos e instalações do hospital para fins pessoais.

Com o vazamento do vídeo, Brida foi alvo de uma onda de críticas nas redes sociais. A influenciadora, por sua vez, se defendeu das acusações, reiterando que o episódio fazia parte de sua carreira profissional. Em resposta a um comentário de um seguidor que questionou a situação, Brida justificou que a responsabilidade pelo ocorrido foi do próprio médico.

“Agora todo mundo está me atacando porque o vídeo com o médico foi vazado. Gente, esse é meu trabalho, têm que entender isso. E mais, ele foi demitido porque usou os equipamentos públicos para gravar comigo, então a responsabilidade é toda dele. Não estou vendo ninguém criticando ele, só a mim. Como sempre, no final das contas, a mulher é a mais culpada”, justificou a influencer.

