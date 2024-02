Criança de 5 anos morre ao cair de ônibus escolar em movimento

(Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa)- Acidente aconteceu em Ipirá, na Bahia, quando a criança voltava da escola para casa.

Uma criança de apenas cinco anos, identificada como Yasmin dos Santos Oliveira, morreu na tarde de terça-feira (27) após cair de um ônibus escolar em movimento. O acidente aconteceu na cidade de Ipirá, na Bahia enquanto os estudantes da rede municipal de ensino eram levados para casa.

Segundo informações da prefeitura de Ipirá, Yasmin caiu do veículo quando este trafegava por uma rua da cidade. A menina foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Em nota publicada nas rede sociais, prefeitura de Ipirá não detalhou as circunstâncias do acidente e informou apenas que o acidente ocorreu quando Yasmin usava o transporte para voltar para casa.

A prefeitura de Ipirá decretou luto oficial de três dias pela morte de Yasmin e suspendeu as aulas na rede municipal nesta quarta-feira (28). A Polícia Civil informou que pessoas estão sendo ouvidas e que o ônibus envolvido no acidente foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde vai passar por perícia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2024/08:24:37

