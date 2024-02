No Ceará, influencer é preso por estuprar ao menos 7 vítimas com idades entre 15 e 40 anos

(Foto: Reprodução/g1)- O estuprador em série se apresentava como influenciador digital nas redes socais com mais de 90 mil seguidores.

No último sábado (24), um influenciador digital foi preso por estuprar ao menos sete mulheres com idades entre 15 e 40 anos, na capital e na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Conforme informações da Polícia Civil, duas das vítimas foram identificadas como mãe e filha.

Segundo o delegado que comanda as investigações, Valdir Cavalcante, o homem abordava as mulheres de forma aleatória no portão de suas casas e as ameaçava dizendo que estava armado e que era membro de uma facção criminosa. “Depois da violência sexual, ele as roubava e tirava fotos delas”, afirmou.

Uma mãe e uma filha, vítimas do estuprador, oficializaram a denúncia junto ao 5º Distrito Policial e a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. “Para dificultar a identificação, ele costumava usar veículos diferentes durante as abordagens. Em algumas delas ele estava de carro, em outra de bicicleta e até de moto”, relatou o delegado.

Estuprador em série era influencer digital

Com mais de 90 mil seguidores, Thiago Ferrari, de 35 anos, também é investigado por atuar em vendas de veículos fraudados, conhecidos como “veículos de estouro”.O influenciador mora em Fortaleza e é natural de Minas Gerais. Ele possui antecedentes criminais por crimes sexuais em outros locais de país. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, roubo e extorsão.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2024/09:08:00

