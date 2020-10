Criança de 9 anos vítima de maus tratos é resgatada em Maracanã, nordeste do PA

(Foto:Reprodução) – A criança tinha sinais de espancamento e de violência sexual.

Uma criança de nove anos vítima de maus tratos foi resgatada no município de Maracanã, nordeste do Pará. Ela está internada no hospital da cidade e apresenta sinais de desnutrição. A criança foi encontrada com a cabeça raspada, além de várias marcas de ferimentos e agressão pelo corpo.

Ela teria sido colocada na rua pelo casal que cuidava dela e resgatada na madrugada do último sábado (17) pela Polícia. O casal que criava a garotinha, identificado como José Aliel Souza da Costa e Ilda do Espirito Santo foram presos.

A criança, que também tinha sinais de espancamento e de violência sexual, recebe atendimento. O Conselho Tutelar e o Ministério Público do Pará acompanham o caso. Em nota a Polícia Civil disse que vai manter a investigação sob sigilo.

Por G1 PA — Belém

