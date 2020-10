PM flagra joalheria funcionando como ponto de tráfico de drogas em Itaituba, no Pará

PM flagra joalheria funcionando com ponto de tráfico de drogas em Itaituba, no Pará. — Foto: Reprodução / PM-PA

Proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante.

Uma joalheria funcionada como ponto de tráfico de drogas em Itaituba, no sudoeste do Pará, região conhecida pela extração de ouro e outros minérios, segundo a Polícia Militar. O esquema foi flagrado por militares do 15º Batalhão da PM na manhã desta terça (20).

De acordo com denúncias anônimas, a suposta joalheria fica localizada na comunidade Jardim do Ouro. Os policiais foram até o local e encontraram o proprietário que autorizou que fossem feitas buscas no imóvel.

No local, os policiais encontraram cerca de 312 gramas de entorpecentes; 21 papelotes de drogas; aparelhos celulares, munições e mais de R$600 em dinheiro vivo.

O proprietário da joalheria foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba.

Por G1 PA — Belém

