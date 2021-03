CRIANÇA DE TRÊS ANOS VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM ACIDENTE DE CARRO NA TRANSAMAZÔNICA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Desde cedo, Wesley Aguiar se dedicou ao trabalho e à família. O patriarca é empresário na comunidade garimpeira de Crepurizinho, onde a família é baseada. Mas a influência é por toda a região da Transgarimpeira, envolvendo as comunidades de Moraes Almeida, Jardim do Ouro e Creporizão.

Wesley Aguiar é irmão do vereador Wescley Tomaz, membros de uma família muito unida, a julgar pelas fotos de redes sociais e depoimentos de pessoas próximas à família. O casal também tem a união como base do relacionamento e costuma postar fotos sempre unido ou rodeado de amigos.

Era uma viagem em família. Na caminhonete estavam o jovem casal Wesley Aguiar e Daiane Stein Tavares, juntamente com o filho Joaquim, de apenas três anos de idade, quando, na entrada da ponte, o condutor perdeu o controle do veículo, que caiu na água.

