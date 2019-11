Criança morre após cair em panela com gordura de porco fervente no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do portal Pebinha de Açúcar)

O garoto foi resgatado, mas a alta temperatura da gordura causou queimaduras severas no corpo do menino. Ele faleceu no último domingo.

De acordo com informações com o portal Pebinha de Açúcar, a criança brincava próximo a um tacho em que a família fritava gordura de porco. Em determinado momento, o menino caiu na panela.

