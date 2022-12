Família de Coxim (MS) procura por filho que desapareceu em Novo Progresso, no Pará

Douglas Félix Santos Silva, de 36 anos, que desapareceu em Novo Progresso, tem passagem pela polícia- (Foto: Arquivo Familiar) –

Família procura por coxinense de Coxim (MS) que desapareceu em Novo Progresso, no Pará

Uma família de Coxim(MS) procura por Douglas Félix Santos Silva, de 36 anos, que desapareceu em Novo Progresso, no estado do Pará. Ele não dá notícias para a família desde o início da pandemia de Coronavírus (Covid-19), em fevereiro de 2020.

A mãe, Eliete Félix dos Santos, que atualmente mora em Alcinópolis, não sabe o que aconteceu com o filho, que morava no Pará há 13 anos. Entretanto, antes da pandemia, ele mantinha contato com a família. De origem simples, os pais não tem recursos financeiros para ir ao Pará em busca de informações.

Por aqui, tentam se conformar com a ausência, mas, de vez em quando, a dor aperta e dona Eliete chora sem saber ao menos se o filho está vivo ou morto. “Hoje é um desses dias, que estou agoniada, sofrendo muito, pensando nele que é meu filho”, disse a mãe, chorando.

A história chegou até a reportagem do Edição MS por meio de uma prima, que pediu ajuda para tentar localizar Douglas. Segundo informações da família, quando saiu de Coxim ele tinha problemas de saúde, em decorrência do uso de drogas e álcool.

Os documentos de Douglas foram encontrados com uma idosa, num bar do Pará, depois que ele deixou de fazer contato com a família. Nossa reportagem ainda não conseguiu falar com a polícia de Novo Progresso, por conta da falta de sinal da Vivo em Coxim, porém, vai continuar tentando durante o dia.

Douglas é réu de um processo por furto, em Nova Progresso (PA), com data de 2019. Entretanto, pelo resumo do processo disponibilizado pelo TJPA (Tribunal de Justiça do Pará), não é possível saber detalhes.

Fonte: Ediçao MS

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/12/2022/07:05:53

