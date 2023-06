Criança vítima de queimaduras, não resiste e morre

Criança ficou com parte do corpo totalmente queimado. Foto: Reprodução

Caso aconteceu na noite desta terça-feira (27); na região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará.

A guarnição da Polícia Militar da comunidade de Sudário, região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará, foi informada por populares sobre um incêndio no hotel do Damião.

A guarnição foi comunicada por volta das 21h desta terça-feira (27), de posse das informações os Policiais juntamente com populares se mobilizaram para conter as chamas.

Segundo apurado, no hotel onde estaria hospedada Larissa Mônica Rodrigues, 30 anos, mãe de três filhos, e no quarto havia seu filho das iniciais de J.W.R de 10 meses, em uma rede. A criança chegou a ser socorrida, porém não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu horas depois no posto de saúde da comunidade de Crepurizão.

Pelas imagens é possível ver que o quarto onde estaria a criança ficou totalmente destruído, e a criança com o corpo totalmente queimado.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Nossa equipe de reportagem, entrou em contato com o secretário de Saúde Iamax Prado, e disse que todos os atendimentos foram realizados, porém a criança não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu, ele disse ainda que a secretaria irá dar apoio Psicológico para mãe da criança.

As autoridades policiais foram comunicadas da fatalidade e irá investiga o caso, e saber onde a mãe estaria na hora do incêndio.

