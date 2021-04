Crianças vacinadas por engano contra Covid passam por exames

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“É um fato que ocorreu, já está efetivado, pessoas receberam vacina de forma errônea. Foram para receber uma vacina e receberam outra. Isso nós não podemos mudar. Eu não quero crucificar ninguém, mas quero me solidarizar com todos aqueles que de uma forma ou de outra foram enganados na hora de receber a vacina”, disse.

O Butantan informou que, conforme indicado em bula, a vacina Coronavac é indicada para indivíduos com 18 anos ou mais e que, no caso de crianças e gestantes expostas à vacina, não é indicada a aplicação da segunda dose do imunizante.

As 28 crianças e a gestante vacinadas por engano Itirapina, cidade a 215 km de São Paulo, foram submetidas a uma série de exames no último sábado (17).

A vacinação contra a Covid-19 é fundamental para garantir a proteção contra a doença. Porém, crianças e grávidas ainda não devem ser vacinados. Apesar dessa orientação, um grupo que estava em busca da vacina contra a gripe, acabou sendo vacinada por engano com o imunizante do novo coronavírus.

