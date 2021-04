Daniel Silveira é investigado em esquema dos combustíveis

O deputado Daniel Silveira (PSL), em um único abastecimento, colocou mais de mil litros de gasolina. | Vinicius Loures/Agência Câmara

Os gastos foram apurados de janeiro de 2019 a dezembro de 2020

Acabou a “Lava-Jato” e de quebra já vem a “Tanque Furado”, nova investigação que promete estremecer os bastidores da política por Brasília.

Deputados federais estão sendo investigados por gastos milionários em combustíveis em menos de dois anos. Os gastos foram apurados de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Entre eles, Daniel Silveira, preso por incitações contra a democracia e o STF.

A fiscalização desses recursos foi feita pelo Observatório Político Socioambiental (OPS), que ano passado ganhou um prêmio internacional criado pela ONU de reconhecimento a ações de combate à corrupção. O grupo foi fundado por Lúcio Big, e conta com mais de 200 voluntários por todo o país. Desde 2013 o OPS já conseguiu recuperar R$ 6 milhões aos cofres públicos.

A investigação apontou que deputados federais gastaram R$ 27 milhões em combustíveis em menos de dois anos. O montante é uma parcela dos R$ 367.916.285,02 gastos no período com verbas parlamentares.

A fiscalização do OPS está investigando agora os gastos dos deputados com abastecimento, no que vem sendo chamada de Operação Tanque Furado.

LIDERANÇA

O ranking dos 513 deputados que mais abasteceram no período é liderado pelo deputado Daniel Silveira (PSL). Em um único abastecimento, ele alega ter abastecido mais de mil litros de gasolina.

O deputado, que agora cumpre prisão domiciliar após ataques ao STF, poderia abastecer uma caixa d’água de gasolina, que é quase do tamanho de um carro popular. Segundo o site CarrosWeb, o carro com maior tanque do mundo é a Lamborghini LM002 1990, com 290 litros.

A investigação segue para o Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União, que fiscaliza o poder legislativo.

Com Informações IG

