‘Não imaginava que era um bebê’, diz jovem que procurou UPA com dores e descobriu gravidez durante o parto em Mossoró

Caso aconteceu na noite deste domingo (27). Mulher disse que procurou atendimento médico ao sentir dor nas costas e ao urinar.

A atendente de telemarketing Milda Allany Pinheiro, de 21 anos, chegou à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Alto de São Manoel, em Mossoró reclamando de dores e saiu de lá com uma bebê no colo, neste domingo (27). O fato inusitado é que ela não sabia que estava grávida.

“Eu nunca imaginava que era um bebê”, disse na manhã desta segunda-feira (28) com a pequena Aurora, como foi batizada a criança, nos braços.

Segundo o médico plantonista que atendeu a mulher, Marcelo Duarte, a paciente não mencionou gravidez no momento em que deu entrada na unidade, “nem apresentava barriga pra gente pensar nisso”, disse.

A jovem contou à reportagem que estava sentindo uma dor nas costas e ao urinar e, por isso, procurou a unidade de saúde. O médico suspeitou de infecção urinária.

Ao chegar ao banheiro para coletar urina para um exame, ela sentiu muitas dores e gritou. Ao entrar no local para acudir a paciente, a técnica de enfermagem Ana Brasil já viu a cabeça da criança saindo.

“Foi uma loucura”, resumiu Milda. “Olha aqui a infecção”, brincou, apontando para a bebê.

Milda disse que não percebeu sinais de gravidez e estava menstruando normalmente. Aurora é a primeira filha dela.

Apesar da surpresa, ela diz que está feliz. Perguntada sobre o que deseja para sua filha, respondeu: “Que continue trazendo felicidade”.

A bebê nasceu saudável, com 3,08 kg e medindo 46 cm. Após o nascimento na UPA, mãe e filha foram transferidas para a Maternidade Almeida Castro e passam bem. Segundo a equipe, a médica que atendeu a bebê estimou que ela já tivesse mais de 41 semanas de gestação.

Como não era esperada, a bebê não tem enxoval.

