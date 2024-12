Criar moeda do Brics foi ideia de Lula, diz chanceler russo

Foto: EFE | O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi quem deu a ideia de criar uma moeda única para o Brics. É o que afirma ministro das Relações Exteriores da Rússia Serguei Lavrov.

– O presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva foi o iniciador, na Cúpula do Brics em Joanesburgo, em 2023, da discussão sobre sistemas de pagamento alternativos, um dos temas da presidência russa – disse o russo em entrevista à TV Brics.

– Em resposta a essa iniciativa, que foi formalizada na Declaração de Joanesburgo, ministros das finanças e chefes de bancos centrais trabalharam na questão. Houve progresso, mas é necessário concluir esse trabalho para que já existam mecanismos prontos para uso – continuou.

Lavrov acredita ainda que Lula “fará questão de que esse tema seja uma das prioridades”.

Caso esse projeto do Brics vá adiante, os países que formam o bloco econômico sofrerão consequência severas. O grupo é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

REAÇÃO DE DONALD TRUMP

Em post na rede social Truth, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, mandou um recado para os países do Brics. Ele disse que os EUA não ficarão parados diante da ideia do bloco de tentar substituir o dólar.

– Exigimos compromisso desses países de que não criarão uma nova moeda Brics, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos EUA. Eles podem encontrar outro otário! – escreveu o republicano.

