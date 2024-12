Corpo carbonizado é encontrado na zona rural de Itupiranga | PA

Foto: Ilustrativa | O cadáver, que aparenta ser de um homem, foi descoberto por moradores de uma propriedade rural em uma estrada que leva à vila Tauiry.

ITUPIRANGA (PA) – Na manhã deste domingo (1º), um corpo carbonizado foi encontrado em Itupiranga, no sudeste do Pará. O cadáver, que aparenta ser de um homem, foi descoberto por moradores de uma propriedade rural em uma estrada que leva à vila Tauiry.

As circunstâncias em torno do crime ainda permanecem desconhecidas. Um dos moradores, enquanto buscava animais em uma área de pasto, percebeu um forte odor vindo da região. Intrigado pelo mau cheiro, decidiu investigar e acabou se deparando com o corpo. A Polícia Militar foi imediatamente acionada.

Além da guarnição da PM, equipes das polícias Civil e Científica foram ao local para realizar os primeiros levantamentos e proceder com a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal de Marabá. Durante a perícia, foi encontrada uma garrafa de álcool vazia próxima ao corpo, que pode ter sido utilizada para incinerar a vítima.

Quando o corpo foi encontrado, já apresentava um estado avançado de decomposição e até o momento não houve identificação da vítima. Moradores da área não possuem informações sobre possíveis motivações para o crime ou a identidade do homem.

Qualquer informação que possa ajudar na resolução do caso pode ser comunicada ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambas as opções, a identidade do denunciante pode permanecer em anonimato.

