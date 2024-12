Mulher morre após ser golpeada com vidro quebrado em Altamira | PA

Foto: Reprodução | Segundo a Polícia Civil, uma mulher, ainda não identificada, teria se aproximado de Leimidar e a golpeou próximo da axila com um pedaço de vidro de uma garrafa.

A vítima foi identificada como Leidimar Marques Silva. Ela morreu após ser atingida por um golpe de um pedaço quebrado de garrafa de vidro após um show que acontecia em uma casa de festas na madrugada deste sábado (30), no bairro Jardim Independente II, em Altamira, sudoeste do Pará.

Segundo a Polícia Civil, uma mulher, ainda não identificada, teria se aproximado de Leimidar e a golpeou próximo da axila com um pedaço de vidro de uma garrafa. Testemunhas contaram à polícia que a suspeita e a vítima não tinham tido nenhum tipo de desentendimento durante a festa. Após o crime, ela fugiu do local. Leidimar chegou a ser socorrida e encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Um inquérito foi aberto pela Delegacia de Homicídios de Altamira que investiga o caso. Ainda não há uma motivação do crime. Testemunhas, amigos e familiares devem ser ouvidas. A suspeita é considerada foragida. A casa de shows informou que está cooperando com a investigação da Polícia Civil para esclarecer o caso e uma nota será postada nas redes sociais posteriormente.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/08:11:43

Publicado por Jornal Folha do Progresso

