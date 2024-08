Em Santa Catarina, 3 suspeitos são presos por roubo e extorsão contra motorista de app em Belém

Foto: Reprodução | A operação foi realizada pela Polícia Civil do Pará e contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA/DRCO), cumpriu três mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. A prisão ocorreu na terça-feira (27), no estado de Santa Catarina.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PM/SC), onde os suspeitos foram localizados e presos. Em maio deste ano, a vítima, que trabalha como motorista de aplicativo, teve seu veículo e celular roubados, no bairro da Sacramenta, em Belém.

Ela também foi obrigada a fazer uma transferência no valor de R$ 9 mil. De acordo com a investigação, um dos suspeitos, à época do crime, havia solicitado uma viagem por aplicativo e, no local de partida, entraram dois homens e uma mulher. Esses dois homens portavam arma de fogo e passaram a ameaçar a vítima.

“A DRFRVA tem intensificado as investigações, bem como as operações que de maneira exitosa resultam nessas prisões. Nossas equipes seguem com o intuito de combater essa modalidade criminosa no Pará, contribuindo para a redução dos índices criminais e conseguindo devolver bens e valores roubados às vítimas”, afirmou o delegado Fausto Bulcão, titular da DRCO.

Ainda durante das investigações, foi possível identificar o envolvimento de todos os envolvidos no crime. As investigações continuam para localizar o último envolvido no caso. O veículo foi recuperado e restituído à vítima.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2024/09:18:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...