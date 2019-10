Crime ambiental provoca nova condenação do prefeito de Itaituba: 4 anos e 9 meses de prisão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Registro que se trata de matéria prima da União de considerável valor econômico (madeira), diferentemente, por exemplo, do ocorrido no caso da simples exploração de argila ou areia”, ressaltou Domingos Moutinho.

Candidato à reeleição no próximo ano, Valmir Climaco foi condenado em maio deste ano pelo TRF1 (Tribunal Regional Federal, da 1ª Região), à pena de inelegibilidade de 8 anos. Acusação: falsificação de documento público (guias florestais do Ibama).

A sentença é do juiz federal Domingos Daniel Moutinho, da 1ª Vara Federal de Santarém. Foi assinada no dia 10. Cabe recurso.

O prefeito Valmir Climaco (MDB), de Itaituba, oeste do Pará, é alvo de mais uma condenação por crime ambiental, com sentença proferida na Justiça neste mês, com pena de 4 anos e 9 meses de prisão, a ser cumprida, de início, em regime semiaberto.

