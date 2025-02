Crimes violentos caem 13% em um ano no Pará

Foto: Reprodução | Janeiro apresentou a menor taxa desses crimes desde 2010, com uma queda de 13,25% em relação ao mesmo período de 2024 e de 49,29% na comparação com janeiro de 2019. Em números absolutos, foram 144 ocorrências, contra 166 em 2024 e 284 em 2019

O Pará registrou redução nos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em janeiro de 2025, conforme dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O mês apresentou a menor taxa desses crimes desde 2010, com uma queda de 13,25% em relação ao mesmo período de 2024 e de 49,29% na comparação com janeiro de 2019. Em números absolutos, foram 144 ocorrências, contra 166 em 2024 e 284 em 2019.

Os homicídios também apresentaram redução, com 136 casos em janeiro de 2025, o que representa uma queda de 11,68% em relação ao mesmo mês do ano anterior, que registrou 154 homicídios. Quando comparado a 2019, que contabilizou 267 ocorrências, a redução chega a 49%. Já os crimes de roubo caíram 24,58% em relação a janeiro de 2024, passando de 3.414 para 2.575 registros. Em relação a 2019, a queda foi de 68,85%, com 5.563 roubos a menos.

As estatísticas refletem o aumento do policiamento e a intensificação das investigações, segundo a Segup. A secretaria destaca que o estado tem alcançado posições de destaque em rankings nacionais de redução da criminalidade. Desde 2018, mais de 10 mil vidas teriam sido preservadas com a queda dos índices de violência no Pará.

No primeiro mês de 2025, o estado ampliou os investimentos em segurança pública. Foram entregues 2.800 armas não letais para a Polícia Militar e dez viaturas blindadas para as polícias Militar e Civil. O Corpo de Bombeiros recebeu seis caminhões de combate a incêndio, e o Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLu) passou por reestruturação. Além disso, um convênio firmado com a Prefeitura de Belém permite que policiais militares atuem na fiscalização e autuação de infrações de trânsito na capital.

