PC realiza operação de combate ao narcotráfico no Pará, Maranhão e Ceará

Foto: Divulgação/PCPA | Suspeitos do crime já estão à disposição da Justiça, e as investigações seguem para identificação de eventuais envolvidos nas atividades ilegais.

A Polícia Civil, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), prendeu em flagrante por tráfico de drogas e cumpriu dois mandados de prisão, nos Estados do Ceará, Maranhão e Pará, nesta segunda-feira (3).

“A operação foi pensada justamente para reforçar o combate ao narcotráfico nas regiões dentro e fora do Pará. A PCPA compreende a importância de ter agentes preparados, elaborando operações e investigações que visem coibir essa prática criminosa. Além disso, foi de suma importância ter a integração de outras unidades policiais para um resultado positivo durante a operação”, pontua o delegado-geral, Walter Resende.

O caso

A ação teve início no dia 19 de Março de 2024, após as equipes da Denarc do Pará e de Imperatriz (MA), bem como o efetivo da Delegacia de Grajaú (MA), efetuarem a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas.

Durante a ação, foram encontrados com o indivíduo, 59 tabletes de substância análoga a crack. O suspeito foi apresentado juntamente com todo o material à autoridade policial de plantão.

Dando continuidade nas investigações sobre o caso, foram identificados dois suspeitos envolvidos na mesma prática criminosa.

“Foram solicitados os mandados de busca e apreensão com o intuito de localizar os suspeitos em Salinópolis, no Pará. Contudo, em continuidade com as investigações, a equipe localizou a dupla de suspeitos e cumpriu os mandados de prisão nas regiões de Fortaleza (CE) e Imperatriz (MA)”, acrescenta o titular da Divisão de Narcóticos, delegado Davi Cordeiro

Além disso, um dos suspeitos que responde ao mandado de prisão pela prática citada, também responderá por mais três mandados de prisão em aberto, sendo dois deles por homicídios ocorridos nos Estados do Tocantins e Piauí.

Durante a abordagem, também foi encontrado com o suspeito duas identidades falsas. Por esta razão, o indivíduo também responderá em flagrante pelo uso de documento falso.

No decorrer da operação, foram apreendidos aparelhos celulares para coleta de informações e investigações sobre a ocorrência.

Atualmente, os suspeitos do crime encontram-se à disposição do Poder Judiciário e as investigações prosseguem, a fim de serem identificados outros possíveis envolvidos na atividade ilegal.

A ação contou com o apoio das Polícias Civil do Maranhão e do Ceará, com os efetivos da Coordenadoria de Inteligência do Estado do Ceará (COIN), Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO), Delegacia de Repressão ao Narcotráfico de Imperatriz (MA) e a Polícia Militar do Estado do Pará.

