Homem é preso por tentar atrair criança com maçã em Parauapebas | PA

Foto: Ilustrativa | O suspeito já teria praticado outros crimes semelhantes, segundo relatos.

Na última quarta-feira (01/01), um homem foi preso em flagrante após tentar atrair uma menina de 9 anos para sua casa oferecendo maçãs, em Parauapebas, região sudeste do Pará. O suspeito já teria praticado outros crimes semelhantes, segundo relatos.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por um morador do bairro Nova Vitória, que informou sobre uma tentativa de estupro contra sua filha. A criança relatou que o suspeito, sem roupas, a chamou para entrar em sua residência, oferecendo frutas.

A polícia localizou e prendeu o suspeito em seguida. Ele foi apresentado à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) para os procedimentos cabíveis. Novas informações obtidas pelo Portal Pebão indicam que Sebastião Oliveira Franco já teria sido apontado por outras pessoas como responsável por atos semelhantes, nos quais oferecia frutas e doces para atrair crianças.

O caso está sendo investigado pela polícia civil, que busca esclarecer todos os detalhes e possíveis envolvimentos do suspeito em outros crimes.

Fonte: Portal Pebão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/06:56:34

