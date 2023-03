Criminosos armados invadem e roubam lotérica, no Pará

(Foto:Reprodução) – Uma dupla de criminosos invadiu uma lotérica na tarde de segunda-feira (27), para roubar. O caso foi registrado em Porto de Moz, sudoeste do Pará.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens, por volta das 3 da tarde, assaltando um estabelecimento. Repare que na loja estão várias pessoas que estão em uma fila. Elas estavam ali para receber o saque do Auxílio Brasil. Em um determinado momento aparece um homem de boné e usando máscara para não ser reconhecido. Ele anuncia o assalto no local.

Com uma arma na mão, ele se dirige até o caixa e rende a funcionária que fica com as mãos para cima. As pessoas ficam desesperadas e correm. Na cabine ele faz a limpa. Um homem de boné vermelho aparece logo depois com um saco nas mãos, ele também está segurando uma arma. Deixa o objeto no chão e aguarda o suposto comparsa. Logo em seguida, a dupla foge do estabelecimento.

Segundo a polícia, tudo aconteceu em uma loja que também funciona como lotérica no centro de Porto de Moz, no sudoeste do Pará. A quantia em dinheiro levada do estabelecimento ainda não foi informada pela polícia.

Testemunhas contaram ainda que tiros foram disparados pelos suspeitos ao saírem do estabelecimento. A Polícia foi acionada, e reforços na segurança foram feitos para evitar que um novo assalto fosse registrado.

Diligências foram feitas, mas até o momento ninguém foi identificado. Um inquérito foi aberto pela delegacia para investigar o crime. Denúncias que possam ajudar podem ser feitas através do 181 ou 190 sem a necessidade de se identificar.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/03/2023/09:06:16 Com informações do Confirma Notícia.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...