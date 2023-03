Em Altamira, polícia apreende 1,7kg de drogas e mais de 200 munições

(Foto:PM/Ascom) – Flagrante ocorreu no bairro Cidade Jardim. PM encontrou porções de crack, cocaína e maconha.

Em Altamira, sudoeste do estado, a Polícia Militar apreendeu 1,710kg de entorpecentes, 233 munições de diversos calibres, cinco balanças de precisão e vários objetos de valor na segunda-feira (27).

Os agentes foram a uma residência no bairro Cidade Jardim para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais encontraram uma mulher, que informou que veio de Medicilândia para pegar as chaves da casa, que estavam com o ex-marido dela. Ambos discutiram, pois o homem se recusou a entregar as chaves e a mulher acionou a Polícia.

Segundo a PM, antes da chegada dos militares, o homem fugiu. A guarnição ajudou a proprietária a entrar na residência, onde foi encontrada uma mala com 988g de crack, 515g de cocaína, 207g de maconha, 133 munições de 9mm, 50 de calibre 380 e 50 munições .38.

Também foram apreendidos um simulacro, cinco balanças de precisão, três celulares, dois relógios e uma câmera. Os materiais recolhidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, para realização dos procedimentos cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/03/2023/08:22:55 (Com informações do g1 Pará — Belém).

