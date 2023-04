Criminosos armados invadem escola para fugir do Bope

Criminosos presos dentro de escola na Nova Holanda, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Foto:| Divulgação.

Ninguém ficou ferido, e 16 suspeitos foram presos, de acordo com a polícia

A Polícia Militar prendeu 16 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas que invadiram uma escola pública no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. O grupo fugia de uma operação do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Em nota, a corporação afirma que apreendeu três fuzis, quatro pistolas, nove granadas, cinco rádios comunicadores e cerca de três quilos de drogas.

O objetivo da ação era capturar criminosos que teriam migrado de outros estados para o Rio. No domingo (2), Andreza Cristina Leitão, 31, conhecida como Bibi Perigosa, foi presa. Condenada por tráfico no Rio Grande do Norte, ela estava foragida e há suspeita de que esteja envolvida com a onda de violência de março no estado.

Já no dia 23 de março, 13 homens apontados como traficantes morreram em suposto confronto com as polícias do Rio e do Pará. A suspeita é de que eles fossem integrantes de uma quadrilha que comandaria o tráfico de drogas no norte do país a partir de comunidades do Rio.

A rendição dos criminosos foi filmada por policiais e aplaudia por parentes que esperavam do lado de fora da escola, na comunidade Nova Holanda. Ainda de acordo com a PM, houve necessidade de uso de “equipamentos de menor potencial ofensivo para coibir princípio de distúrbio civil”.

A corporação afirmou ainda que, segundo o Bope, não havia aula na unidade no momento da ocorrência.

A Secretaria Municipal de Educação afirma que 7.491 estudantes foram afetados pela operação policial, com aulas suspensas em duas escolas da rede.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do BRUNA FANTTI- FOLHAPRESS , em 05/04/2023/16:43:02

