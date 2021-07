Criminosos chamam carro por aplicativo, assaltam motorista e abandonam veículo em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O motorista entregou o aparelho celular além da carteira porta cédula, documentos pessoais e dinheiro. Os criminosos mandaram a vítima sair do carro e fugiram no veículo.

“Fizeram muitas perguntas tudo normal, próximo do destino final eles anunciaram o assalto. Um estava armado e outro não. O que estava armado estava no banco de trás, botou a arma na minha cintura aí anunciou o assalto”, contou a vítima.

Próximo ao destino final indicado pela dupla, já no bairro Interventoria, os dois homens anunciaram o assalto. Apesar do susto, o motorista não foi agredido.

Ao G1 o motorista, que pediu para não ser identificado, contou que foi acionado para realizar uma corrida pelo aplicativo. Ao chegar no local, no bairro Santarenzinho, dois homens entraram no veículo.

Dois criminosos se passaram por passageiros para realizar um assalto a um motorista de aplicativo em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na noite de quinta (8).

You May Also Like