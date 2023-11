Polícia fecha ‘fábrica de armas’ do crime e prende suspeitos de homicídio, Santarém

(Foto:Reprodução) – Três pessoas foram presas durante uma operação das Polícias Civil e Militar deflagrada na manhã de segunda-feira (6), após as mortes do empresário e produtor de show ‘Kazuza’ e Adriel Rodrigues Corrêa, vulgo ‘Rex’, em Santarém.

No decorrer das diligências, as forças de segurança pública localizaram uma residência situada na rua 10, bairro Elcione Barbalho, inclusive, no mesmo perímetro onde assassinaram vulgo ‘Rex’. No local, funcionava uma fábrica de armas para o crime.

Foram apreendidas uma espingarda, uma submetralhadora, dois cassetetes, munição e materiais utilizados para manutenção e fabricação de armas. Conforme a polícia, foram confirmadas a participação de dois elementos na morte de vulgo ‘Rex’, mas a morte do empresário ainda segue sob investigação. A suspeita é que os crimes tenham relação.

“Tanto o Endrio quanto o Alex participaram diretamente da execução. Já a situação no Panterão, a gente tá levantando informações, pode haver sim uma conexão entre os crimes, pois esses elementos estavam na festa, lá durante a madrugada de hoje”, informou o Coronel Tarcísio do CPR-1.

Empresário e produtor ”Kazuza” e vulgo ”Rex”

Os crimes

Adriel Rodrigues Corrêa, vulgo ‘Rex’, foi assassinado a tiros em via pública no bairro Elcione Barbalho. Populares viram elementos em um carro branco cometendo o crime.

O empresário e produtor de shows, Cláudio Cardoso da Silva, conhecido como “Kazuza”, foi morto dentro da bilheteria do Panterão, após final do show de um artista nacional. O criminoso tentou roubar a renda de ingressos do evento, mas sem êxito.

Fonte:O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2023/09:04:32

