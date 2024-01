Criminosos encapuzados invadem bar e matam dois homens a tiros em Navegantes-Santa Catarina; VÍDEO

Câmeras de segurança registraram ação dos criminosos que fogem de carro após crime. Investigação busca identificar atiradores.

Registros de câmeras de segurança dão a dimensão do assassinato bárbaro de dois homens dentro de um bar em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Os assassinos descem de um carro encapuzados, entram no estabelecimento, e disparam várias vezes contra as vítimas.

A Polícia Militar confirmou que os homens mortos têm 27 e 39 anos, ambos com antecedentes criminais.

As execuções aconteceram na sexta-feira (29) no bairro Machados e as investigações foram iniciadas, porém não há informações oficiais sobre o que teria motivado o duplo homicídio.

A análise das imagens será fundamental para identificação da autoria. Os registros mostram que, inicialmente, um dos assasinos desce do carro já com a arma apontada para dentro do estabelecimento, onde estavam várias pessoas. Em seguida, começa a disparar em um dos homens que cai no chão.

Logo depois, o segundo criminoso sai do veículo e atira na outra vítima, que fora do bar. Rapidamente, deixam o local, sem serem identificados.

Um dos baleados morreu no local e a outro chegou a ser levado ao hospital ainda com vida, mas também não resistiu aos ferimentos. Os nomes deles não foram informados.

Fonte: g1 SC

