Ponte sob córrego dos bueiros as margens da BR 163 é interditada para obras, em Novo Progresso

– (foto:Jornal Folha do Progresso) – Manutenção é emergencial e terá duração de 30 dias, prazo que começou a contar na quarta-feira (3), data em que iniciou a obra.

A ponte da avenida Orival Prazeres entre o bairro Jardim Planalto / Otavio Onetta , sob o córrego dos bueiros, ficará interditada por 1 mês, que começou a contar desde quarta-feira (3), para manutenção da estrutura.

A ponte é um importante acesso à estrada que liga a cidade de Novo Progresso de norte a sul, e dá acesso aos bairros Jardim Planalto com Otavio Onetta e industrial em Novo Progresso.

A interdição é geral, a estrutura está danificada e será totalmente recuperada, e interdição será feita até que as obras sejam finalizadas.

De acordo com a prefeitura e secretária de obras públicas, o principal objetivo da reforma é garantir mais segurança na mobilidade da população e trafegabilidade.

Prefeitura- “A ponte está em um estado precário e necessitava de intervenções urgentes. Pedimos que a população fique atenta da interdição e busque rotas alternativas quando resolverem se deslocar para a região”.

As rotas alternativas é a BR-163, Avenida Brasil, rua IV de Abril, rua Industrial no Bairro São Marcos.

Fonte Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2024/16:47:55

