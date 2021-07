Criminosos furtam moto, realizam assaltos com veículo e acabam presos em Santarém

Motos recuperadas pela polícia em Santarém — Foto: Divulgação/PC

Vítima registrou o furto da moto e conseguiu recuperar o veículo no mesmo dia. Outra motocicleta foi apreendida pela polícia com a dupla.

Criminosos furtaram uma moto na segunda (6) na ocupação do Juá em Santarém, no oeste do Pará, e realizaram uma série de assaltos na cidade. A dupla foi presa e o veículo foi recuperado no mesmo dia.

De acordo com informações da polícia, a vítima teve a moto furtada de dentro do seu terreno, na ocupação do Juá. Após o registro de furto, a polícia foi comunicada sobre assaltos com criminosos utilizando a moto na grande área do Santarenzinho e Residencial Salvação.

A polícia realizou diligencias e conseguiu localizar os criminosos que foram presos com a moto roubada, além de outra motocicleta com sinais de adulteração, capacete e dois aparelhos celulares.

Os dois criminosos foram flagrados em um imóvel na ocupação do Juá, nas proximidades do igarapé.

A ação da polícia foi comandada pelo delegado Jamil Casseb e contou com a participação do Superintendente do BMA, Chefia de Operações, DRR, UIP do Santarenzinho, e UIP da Nova República.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...