Garimpeiro morre em confronto com IBAMA, em garimpo de Jacareacanga no Pará

O garimpeiro Garcia Vieira (Foto: Reprodução) – Na tarde desta sexta-feira, 25 de agosto de 2023, um garimpeiro foi morto após ter reagido durante abordagem em uma operação do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), no garimpo Canta Galo no município de Jacareacanga no Sudoeste do Estado do Pará.

Conforme relatos de testemunhas, na troca de tiros houve mais de seis disparos, pelos agentes ambientais, o garimpeiro teria atirado primeiro, só fez um disparo, a investigação e perícia nas armas vai ajudar esclarecer o caso.

Caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (25). Conforme informações, o garimpeiro foi baleado durante troca de tiros com agentes do IBAMA. Morte foi confirmada no aeroporto de Itaituba, minutos após pouso de helicóptero.

Operação do Ibama já dura 12 dias em combate ao garimpo ilegal na região do Tapajós.

As informações (não oficiais) que chegam para reportagem do Jornal Folha do Progresso, houve uma troca de tiro entre o garimpeiro e os agentes do IBAMA, no garimpo Canta Galo, localizado na região de Jacareacanga, sudoeste do Pará. O garimpeiro, identificado como Garcia Vieira, teria reagido durante uma abordagem realizada pelos fiscais ambientais, e acabou sendo atingido e foi prontamente socorrido e levada para a cidade de Itaituba em um helicóptero (com vida), juntamente com a equipe do IBAMA. Ainda conforme informação, Garcia chegou em Itaituba com vida, por volta das 18h10min, mas não resistiu aos ferimento e minutos após veio a óbito no aeroporto de Itaituba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento, mas ao chegar ao local, constataram que o garimpeiro já estava morto. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para realizar os procedimentos necessários.

Os agentes ambientais que participaram da operação, prestaram depoimento e registraram um Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia civil em Itaituba.

