Criminosos usam nome de empresas e órgão público para aplicar golpes na internet

Segundo informações, um dos golpistas se passa por funcionário do DETRAN e oferece motocicletas abaixo da Tabela Fipe. Em outro caso, golpistas se passam por vendedores empresas da cidade e divulgam móveis abaixo do valor de mercado.

Uma série de golpes envolvendo a venda de móveis e motocicletas está sendo registrada na cidade de Novo Progresso e Itaituba, no sudoeste do Pará.

Novo Progresso- Morador João Alberto Gomes Santos, de 38 anos, estava prestes a realizar a compra de uma camionete através de um perfil falso no Facebook, o homem se passava por funcionário de DETRAN-PA, e ofertava motos, carros de passeio e camionete. Desconfiado João procurou a orientação de amigos que também não tinham certeza da veracidade devido o valor bem abaixo da tabela. Neste mesmo dia João procurou Jornal Folha do Progresso que mostrou para ele outras ocorrências (denuncias), que caíram neste golpe de perfil falso, depositaram uma parte do valor e nunca receberam o veículo. “Estava pronto para faze o pix, mas depois disso desisti”, comentou João.

Itaituba– Um homem que quase caiu em um dos golpes relata que o suposto vendedor afirmava trabalhar no Detran e oferecia motocicletas por valores muito abaixo da tabela. No entanto, ao questionar se era possível verificar o veículo antes da compra, o golpista afirmava que não era possível, alegando que a moto estava trancada no Detran e só seria liberada após o pagamento de uma entrada. É importante destacar que não há venda de veículos pelo Detran em Itaituba.

A vítima, que preferiu não se identificar, decidiu fazer uma pesquisa antes de efetuar o pagamento e descobriu que a mesma moto e literalmente a mesma imagem, estava sendo anunciada no Mercado Livre por um valor bem acima do preço oferecido pelo golpista, confirmando assim que se tratava de um golpe.

O segundo caso foi denunciado por Carlos, gerente da loja matriz Confecções Celma Móveis e Eletro. Segundo ele, os criminosos estariam anunciando os produtos em um perfil falso da loja no Facebook, com preços abaixo do mercado, atraindo a atenção de potenciais compradores. A negociação é feita por meio do WhatsApp. Carlos relata que um cliente chegou a cair no golpe e, logo após efetuar o pagamento por meio de PIX, foi bloqueado pelo estelionatário.

O cliente lesado procurou a loja e apresentou a conversa que teve com o suposto vendedor, confirmando que havia sido vítima de um golpe. Carlos esclareceu que a Celma Móveis e Confecções não realiza vendas online e que a única forma de contato é por meio do Instagram ou por ligação para solicitar orçamentos. Ele ressaltou ainda que é necessário comparecer pessoalmente à loja para concretizar a compra e efetuar o pagamento.

Para evitar golpes relacionados à venda, faça sempre uma pesquisa detalhada sobre a empresa antes da compra. Desconfie de preços muito vantajosos e procure finalizar a compra de forma presencial. Se suspeitar de atitudes fraudulentas, denuncie o ocorrido às autoridades competentes. Isso ajudará na investigação e prevenção de outros golpes. (A informação e do Giro Portal)

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 16/05/2023/17:13:53 com informações do Giro Portal

