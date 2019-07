Polícia Militar prende mais um traficante em Castelo de Sonhos

Polícia Militar fecha cerco contra traficantes em Castelo de Sonhos

A Polícia Militar de Castelo de Sonhos no comando do Sub Tenente Cruz , vem fechando o cerco contra o tráfico de drogas e prendeu esta semana, mais duas pessoas envolvidas com este tipo de crime no distrito de Altamira.

Foi preso nesta segunda-feira (08), por volta de 03h00mn, o nacional Francisco Carvalho da Silva, com ele foi encontrado uma quantia de oito pedras de uma substância do tipo crack.

A suspeita é que ele estava comercializando a droga no centro da cidade.

A polícia se dirigiu até o local onde o mesmo estava hospedado e foi encontrado mais uma quantidade crack. Ao todo foram apresentados 38 pedras e 350 reais em dinheiro. A mulher que estava no local também foi conduzida pra delegacia.

Agora os dois estão a disposição da justiça.

Por SUB TEN CRUZ.

