Inscrições para concurso da PM são prorrogadas. Veja a data!

Concurso oferece mais de 2.400 vagas | Foto:Jader Paes/Agência Pará

O certame oferece mais de 2.400 vagas para oficiais e praças da corporação.

Foi prorrogado até às 23h29 da próxima quinta-feira (14) o prazo para as inscrições do Curso de Formação de

Praças e Oficiais da Polícia Militar do Pará.

Os candidatos terão até o dia seguinte, 15 de janeiro, para o pagamento da taxa de inscrição, data final também para o envio de documentação dos que necessitam de atendimento especial na realização da prova.

O concurso da PM oferece 2.405 vagas, sendo 2.310 para praças e 95 para oficiais. As provas serão realizadas em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. Os novos prazos serão publicados na edição do dia 8 de janeiro, próxima sexta-feira, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Para o cargo de oficial, as provas (objetiva e discursiva) ocorrerão em 28 de fevereiro. Já para o posto de praças, a aplicação dos exames objetivos será nos dias 7 de março (candidatas do sexo feminino) e 14 de março (candidatos do sexo masculino).

A realização do concurso é mais uma etapa do plano de fortalecimento da área de segurança pública do Estado, uma das prioridades da atual gestão.

Com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...