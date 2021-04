Crueldade! Homem mata cachorro com socos na cabeça

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal CM7

A prática de abuso e maus tratos a animais será punida com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda. Atualmente, o crime de maus-tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e a pena previa de três meses a um ano de reclusão, além de multa.

Um vídeo assustador que circula nas redes sociais mostra um homem, que não teve a identidade divulgada, dando socos na cabeça de um cachorro até matar o animal. As informações são do portal CM7.

