Ribeirinho é devorado por jacaré após salvar sobrinhos que se afogavam no rio

Partes do corpo da vítima foram encontradas dilaceradas.(Foto| Reprodução)

As buscas deverão continuar para tentar localizar o restante da ossada da vítima.

Parte dos restos mortais do ribeirinho identificado como Felipe Maia do Nascimento, 58 anos, foram encontrados na tarde desta sexta-feira (25) no rio Machado, região do distrito de Calama, em Porto Velho (RO). A ossada foi identificada como sendo da vítima através de exames da arcada dentária no Departamento Odontológico Florense do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na última quinta-feira (24), o homem estava consertando um bote na área da prainha que se forma na beira do rio. Dois sobrinhos dele de sete e oito anos que brincavam no local em determinado momento, as crianças começaram se afogar.

A vítima e outra testemunha conseguiram salvar as crianças. No entanto, quando Felipe estava saindo da água quando deu um grito desesperado e foi puxado para dentro do rio possivelmente por um jacaré.

Equipes dos Bombeiros foram acionadas e após intensas buscas localizaram nesta sexta-feira parte dos restos mortas da vítima (crânio, três costelas, bacia e partes dos membros superiores e inferiores). As buscas deverão continuar para tentar localizar o restante da ossada da vítima.

domingo, 27/09/2020, 06:56

