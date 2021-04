PF prende duas pessoas e apreende aeronave utilizada para o tráfico internacional de drogas no Pará

Polícia Federal apreende aeronave utilizada para o tráfico internacional de drogas em Belém, no Pará — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Suspeitos estravam transportando drogas dentro de frascos de cosméticos de Belém para o Suriname.

A Polícia Federal prendeu duas pessoas por tráfico internacional de drogas, no aeroporto Val-de-Cans, em Belém. Os suspeitos estravam transportando drogas dentro de frascos em uma aeronave particular com destino ao Suriname.

De acordo com a PF, a Refeita Federal identificou uma caixa na aeronave que não tinha sido declarada. Ao realizar a abordagem do material, encontrou dentro da caixa vários produtos cosméticos suspeitos, momento em que foi acionou a Polícia Federal.

A Equipe da PF realizou a vistoria da aeronave e a perícia nos cosméticos encontrados. Após testagem com reagente à substância ilícita, foi detectado droga em todos os frascos.



PF prende duas pessoas do tráfico internacional de drogas e apreende aeronave no aeroporto de Belém — Foto: Divulgação/Polícia Federal

A aeronave foi apreendida e dois tripulantes do avião foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

