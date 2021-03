Cruzeiro apenas empata com o São Raimundo, mas se classifica na Copa do Brasil

O Cruzeiro conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira. Jogando fora de casa, a equipe enfrentou o São Raimundo-RR e ficou apenas no empate em 1 a 1.

Embora a vitória não tenha vindo, o resultado foi suficiente para os mineiros avançarem na competição.

A Raposa começou tentando impor seu estilo de jogo na partida, mas foi o São Raimundo quem conseguiu aproveitar sua primeira grande chance para surpreender e sair na frente. Em rápido contra-ataque pela direita aos oito minutos, a bola foi cruzada na área para Fininho ganhar da marcação de Raul Cáceres e marcar de cabeça para os donos da casa.

Os visitantes tentaram reagir e quase empataram aos 18 minutos, quando Ramon aproveitou uma boa cobrança de escanteio de Claudinho e cabeceou no travessão. Porém, no decorrer da primeira etapa, os mineiros tiveram dificuldades para construir jogadas e não levaram muito perigo ao goleiro André. O São Raimundo ainda se lançou ao ataque tentando ampliar e teve uma boa chegada aos 42, quando Carlinhos finalizou de fora da área para uma linda defesa de Fábio na ponta dos dedos.

No segundo tempo, o técnico Felipe Conceição fez alterações que deixaram o Cruzeiro mais ofensivo, e a equipe conseguiu empatar o confronto aos oito minutos. Matheus Pereira lançou na direita para Raúl Cáceres, que cruzou para Felipe Augusto mandar para as redes e igualar os marcadores.

Como o empate dava a classificação à Raposa, os roraimenses foram para o ataque em busca do gol da vitória e criaram algumas boas chances de gol, mas acabaram parando no goleiro Fábio. Os mineiros reagiram e voltaram a pressionar o São Raimundo, ficando próximos de virar a partida aos 32 minutos, quando Felipe Augusto finalizou no travessão.

Os donos da casa ainda fizeram um último esforço nos minutos finais, mas o Cruzeiro conseguiu neutralizar as investidas do adversário, segurou o resultado e saiu de campo com a vaga para a próxima fase.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Haddad/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...