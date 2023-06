Comentarista Paulo Roberto Martins, o Morsa, morre aos 78 anos

Segundo a Band, emissora onde o profissional trabalhou nos últimos anos, ele vinha sofrendo de problemas cardíacos e teve o óbito confirmado pela família

(Foto:© Reprodução).

O comentarista Paulo Roberto Martins, mais conhecido como Morsa, morreu nesta segunda-feira, aos 78 anos. Segundo a Band, emissora onde o profissional trabalhou nos últimos anos, ele vinha sofrendo de problemas cardíacos e teve o óbito confirmado pela família.

Morsa trabalhou na Band entre 2014 e 2021, ficando conhecido por sua participação no programa “Jogo Aberto”, apresentado por Milton Neves. Ele também passou por Rádio Gazeta, Rádio Globo, TV Cultura, Rede Record e Rádio Transamérica.

Natural de Santos, Morsa iniciou sua carreira em 1972, comentando jogos de futebol em uma rádio local. Em 1984, estreou na Rádio Gazeta e passou a ganhar notoriedade entre os ouvintes de São Paulo. Em 2015, foi eleito como melhor comentarista esportivo da TV aberta pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp).

A morte de Paulo Roberto Martins foi lamentada pelos amigos de profissão nas redes sociais. “Hoje, a vida levou você, meu amigo, para uma outra esfera. Mas a mesma vida nos brindou com um dos melhores comentaristas do Brasil. E um ser humano acima da média”, escreveu a apresentadora Renata Fan, em seu perfil no Instagram.

Milton Neves classificou o comentarista de “o melhor entre os melhores” e compartilhou um vídeo de uma das inúmeras participações de Morsa em seu programa.

Torcedor do Santos, Morsa também foi lembrado pelo time da Baixada na manhã desta terça-feira. “Grande santista, o ex-comentarista sempre respeitou e exaltou o Peixão em suas participações no rádio e televisão. Desejamos muita força aos parentes e amigos”, escreveu o clube nas redes sociais.

