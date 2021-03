Com Lucas Lima inspirado, Palmeiras bate São Caetano em estreia no Allianz pelo Paulista

O Palmeiras disputou sua primeira partida no Allianz Parque pela edição de 2021 do Campeonato Paulista na noite desta quinta-feira.

Com o meia Lucas Lima inspirado, o time alviverde venceu o frágil São Caetano por 3 a 0 em duelo válido ainda pela primeira rodada.

Pela quarta rodada do torneio estadual, o Palmeiras volta a campo para enfrentar a Ferroviária às 16 horas (de Brasília) deste domingo, novamente no Allianz Parque. No mesmo dia, às 19 horas, o São Caetano tenta a reabilitação diante do Corinthians, no Estádio Anacleto Campanella.

Com quatro pontos em duas partidas, o Palmeiras figura no terceiro lugar do Grupo C do Campeonato Paulista, liderado pelo Ituano, que contabiliza sete pontos em três jogos. Já o São Caetano, com apenas um ponto ganho, ocupa a última colocação do Grupo D.

O Jogo – Em uma jogada ensaiada, o Palmeiras abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Gustavo Scarpa cobrou escanteio rasteiro da direita para Gabriel Menino, que girou para Lucas Lima. Alan Empereur recebeu do meia pela esquerda e cruzou forte. Na tentativa de afastar, Tony marcou contra.

Sem correr maiores riscos na defesa, o Palmeiras aumentou a vantagem aos 36 minutos da etapa inicial. Lucas Lima recebeu de Scarpa e, com o pé direito, ajeitou para Breno Lopes. Dentro da área, o atacante chutou cruzado da direita e colocou a bola no fundo das redes.

O time alviverde ainda conseguiu marcar o terceiro aos 40 minutos do primeiro tempo. Em nova cobrança de escanteio pela direita, Gustavo Scarpa levantou para Lucas Lima completar de primeira da entrada da área. A bola quicou no chão e, após frango do goleiro Luiz, acabou nas redes.

O Palmeiras quase anotou o quarto gol no Allianz Parque logo nos minutos iniciais da etapa complementar. Da direita, Lucas Lima virou para Lucas Esteves e o lateral cruzou de primeira para o meio da área. Danilo tentou completar, mas chegou atrasado.

Diante de um adversário claramente inferior tecnicamente, o Palmeiras manteve o domínio das ações durante o segundo tempo e, inclusive, subiu sua marcação em alguns momentos, colocando o São Caetano em dificuldade. O goleiro Vinícius Silvestre, portanto, não teve muito trabalho.

Com uma vantagem confortável no marcador, o Palmeiras diminuiu o ritmo e não criou novas boas chances para ameaçar o gol do São Caetano. Nos minutos finais, o jovem Giovani chegou a marcar após cobrança de falta de Gabriel Menino da direita, mas a arbitragem assinalou impedimento, confirmado pelo VAR.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)

