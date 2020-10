Cruzeiro joga bem, vence a Ponte Preta e deixa o Z4 da Série B antes de encarar o Cuiabá

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro derrotou a Ponte Preta por 3 a 0, no Mineirão, em jogo válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando bem, a equipe comandada por Ney Franco voltou a vencer depois de duas derrotas. Os gols da Raposa foram marcados por Machado, de falta, Arthur Caíke e Manoel.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 11 pontos, na 15ª colocação da tabela. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Cuiabá, fora de casa, no sábado, às 22h. Enquanto isso, a Ponte Preta estacionou nos 21 pontos, permanecendo na terceira posição. O próximo compromisso do time é contra o Juventude, em casa, no sábado, às 19h.

O jogo – O início da partida foi truncado e muito estudado pelas duas partidas. Na primeira chegada com perigo, o Cruzeiro abriu o placar. Aos 13 minutos, Machado bateu falta pela esquerda e acertou o ângulo direito defendido por Ivan, que não conseguiu chegar na bola.

O Cruzeiro permaneceu no ataque e quase ampliou com Sassá, que subiu na área e testou à direita do gol. Aos 30, a Raposa chegou ao segundo após bela jogada pela esquerda. Régis acionou Matheus Pereira na linha de fundo e o lateral-esquerda tocou na medida para trás. Arthur Caíke chegou batendo forte, no alto, e marcou.

Mesmo com a boa vantagem, o Cruzeiro não tirou o pé do acelerador. Antes do intervalo, Sassá perdeu um gol de frente para Ivan e Airton acertou o travessão em cabeceio.

A Ponte Preta precisava buscar o resultado na segunda etapa, mas foi o Cruzeiro que assustou primeiro. Régis fez boa jogada pela direita e finalizou para boa defesa de Ivan. Em seguida, o Maurício chutou e o goleiro da Ponte defendeu novamente. Na sobra, Sassá mandou na trave.

Aos 32 minutos, Régis recebeu na esquerda após rebote de escanteio e cruzou com precisão para Manoel, que testou firme para as redes.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

