Cruzeiro leva empate amargo do Vitória e segue flertando com a zona de rebaixamento

Em confronto direto contra a zona de rebaixamento, Cruzeiro e Vitória se enfrentaram nesta quarta-feira. Em partida realizada no Independência, as duas equipes ficaram no empate por 2 a 2 em partida válida pela 17ª rodada da Série B.

Mesmo jogando em casa, o Cruzeiro demorou para entrar no jogo e assistiu o Vitória controlar por completo a reta inicial.

Mais organizado, o rubro-negro teve a chance mais clara aos 24 minutos – com Marcinho sendo derrubado por Rômulo e Samuel convertendo para o fundo da rede.

Somente nos minutos finais da primeira etapa que o Cruzeiro conseguiu se ajustar e pressionar os visitantes. Ainda assim o empate seguiu até o segundo tempo.

Na metade final de jogo, Luxemburgo mexeu na equipe a avançou o time – o resultado veio com quatro minutos, com o Vitória se atrapalhando no setor defensivo e Rafael Sóbis igualando o marcador.

Com o empate, o jogo foi outro e o Cruzeiro dominou a partir de então. A virada veio aos 23 minutos, com Giovanni arriscando de fora e contando com desvio.

Mesmo dominado, o Vitória conseguiu surpreender e Samuel apareceu novamente para anotar o segundo tento do Vitória na partida.

O resultado deixa o Cruzeiro com 17 pontos e em 15º colocado, enquanto o Vitória é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos até aqui.

Foto:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Haddad/assessoria)

