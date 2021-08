PRF apreende mais de 200 quilos de pasta base de cocaína em rodovia de Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em razão do transporte do entorpecente, foi dada voz de prisão ao conduzido, por tráfico de drogas, e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Cuiabá. O acusado estava acompanhado da esposa e dos dois filhos menores de idade – os quais não tinham conhecimento do ilícito.

Uma quantidade de 207 quilos de pasta base de cocaína foi apreendida, hoje, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização no quilômetro 387 da BR-364, em Santo Antônio do Leverger. A droga estava em uma carreta Volvo FH 440, branca, carregada de milho à granel.

