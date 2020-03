Filho do atacante paraense Jobson é esfaqueado em tentativa de assalto

Filho do atacante é vítima de assalto na capital brasiliense (Foto:Reprodução)

Garoto foi lesionado ai impedir que o assaltante levasse a camisa do seu primo

O atacante Jobson, estreou pelo Independente diante do Itupiranga, entrou no segundo tempo do jogo em Marabá, recebeu uma notícia não muita alvissareira em relação a um membro familiar.

O filho do jogador, de 10 anos, cujo nome não foi revelado, foi esfaqueado numa tentativa de assalto. O fato aconteceu na quadra 408 de Santa Maria, em Brasília- DF na quarta-feira (4).

À criança foi atingida no braço e levado pela própria mãe ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a publicação na imprensa brasiliense, o suspeito do assalto foi preso e teria atacado a criança ao tentar roubar uma camisa do Flamengo que era usada pelo primo da vítima.O garoto teria reagido e o suspeito então tentou esfaqueá-lo, com uma tesoura.

Após o crime, o assaltante fugiu para a própria casa, na mesma região. Testemunhas contaram o paradeiro dele para policiais militares. O homem foi preso em casa e, em seguida, encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama.

Jobson, segundo o presidente do Independente, Deley Santos, está acompanhando o caso, mas não viaja para Brasília. ” Conversamos e ele se mostrou raivoso com o problema, mas não vai viajar”, disse Deley.

