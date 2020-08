Cruzeiro perde clássico para o América-MG e chega ao quarto jogo seguido sem vitória

O Cruzeiro tropeçou mais uma vez e chegou a quatro partidas consecutivas sem vitória. Neste sábado, a Raposa encarou o América-MG no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e perdeu o clássico estadual por 2 a 1. Eduardo Bauermann e Matheusinho marcaram para o Coelho, enquanto Arthur Caíke descontou.

Com o resultado, o time celeste ocupa a 14ª colocação, com quatro pontos conquistados em seis jogos disputados. O clube verde-negro, por sua vez, chega a 11 pontos e sobe para a terceira posição.

Pela próxima rodada, ambas as equipes entram em campo na quarta-feira (2). Às 16h30 (de Brasília), o América-MG recebe o CSA no Independência, em Belo Horizonte. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Cruzeiro visita o Brasil de Pelotas no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

O América-MG foi superior no primeiro tempo da partida e abriu 2 a 0 no marcador. Aos 25 minutos, Daniel Borges cruzou na área, e a defesa do Cruzeiro fez o corte parcial. Rodolfo ficou com a bola e achou Eduardo Bauermann, que completou para as redes. Na comemoração, o zagueiro fez o gesto do Pantera Negra, personagem do ator Chadwick Boseman, que faleceu na noite de sexta-feira.

Seis minutos depois, o Coelho ampliou. Depois de dividida na entrada da área, Rodolfo ficou com a sobra pelo lado direito. O atacante avançou e cruzou para Matheusinho, na segunda trave. Cáceres evitou o gol na primeira finalização, mas não conseguiu impedir o tento do camisa 10 no rebote.

O Cruzeiro conseguiu diminuir a desvantagem no segundo tempo. Aos 30 minutos, Arthur Caíke cobrou falta de média distância com categoria e viu a bola bater na trave antes de entrar. A Raposa tentou buscar o empate, mas não foi o suficiente, e o América saiu com o triunfo.

Por:Gazeta Esportiva 29/08/2020

