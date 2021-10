Cuiabá empata com o Grêmio em Porto Alegre após ficar duas vezes à frente do placar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com o marcador igualado, a pressão gaúcha aumentou. Aos 17, Lucas Silva chutou forte de fora da área e Walter defendeu. Aos 19, Alisson também arriscou de fora da área e novamente o goleiro do Cuiabá defendeu. Aos 28, Douglas Costa cruzou na área e Churín, completamente livre, cabeceou para fora.

Aos 20, Douglas Costa saiu em velocidade, invadiu a área e finalizou, mas Walter ficou com a bola. Pouco depois, aos 22, o Cuiabá subiu ao ataque e conseguiu abrir o placar, em bonita jogada que começou com Clayson. O camisa 10 ajeitou de letra para Lucas, que lançou Jenison. O atacante cruzou na área e Max finalizou de primeira.

O jogo – Mesmo atuando fora de casa, foi o Cuiabá quem tomou a iniciativa e, logo no primeiro minuto, Max aproveitou sobra e finalizou por cima do gol. O Tricolor respondeu aos 16, em chute de Campaz, que também passou por cima da meta de Walter.

O Cuiabá volta a campo na próxima segunda-feira (11), contra o São Paulo, na Arena Pantanal. Será o segundo jogo com a presença do público na capital mato-grossense. Já o Grêmio encara o Santos, na Vila Belmiro, no domingo (10).

Com o resultado, o Cuiabá chega a 30 pontos e está em 12º lugar, a 7 pontos de distância para o Grêmio, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Tricolor tem 23 pontos, no entanto, tem dois jogos a menos.

O jogo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e a equipe mato-grossense chegou a estar à frente do placar por duas vezes, mas levou o empate.

You May Also Like