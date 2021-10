Palmeiras sofre virada do América-MG e cai para a terceira colocação do Brasileiro

Nesta quarta-feira, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 pelo América-MG, de virada, no Independência, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão saiu na frente, com Rony, porém sofreu gols de Patric e Ademir, de pênalti. O revés faz com que o time comandado por Abel Ferreira caia para a terceira colocação.

O primeiro tempo foi de poucas chances no Independência. O Palmeiras teve uma postura mais conservadora, apostando em contra-ataques, e mostrou muita efetividade, com Rony marcando o gol na única chance da equipe. O Coelho chegou duas vezes com Ademir, sendo uma delas culminando em um chute no travessão.

Os mandantes tiveram uma grande chance no retorno do intervalo, após Jorge cometer pênalti. No entanto, Felipe Azevedo cobrou no travessão. Mesmo assim, o time não baixou o ritmo e deixou tudo igual em um belo gol de Patric. O jogo ainda guardava emoções, já que Felipe Melo cometeu pênalti e, dessa vez, Ademir converteu a cobrança

Com o empate, o Palmeiras estacionou nos 29 pontos, na terceira colocação. O próximo jogo do time é contra o Red Bull Bragantino, no sábado, às 21h, no Allianz Parque, que será parcialmente ocupado por torcedores. Enquanto isso, o América-MG foi aos 30 pontos, na 14ª posição. A equipe volta a entrar em campo às 21h do sábado para enfrentar o Juventude, fora de casa.

O jogo – O Palmeiras entrou em campo com uma postura cautelosa, apostando em contra-ataques. A primeira chance do jogo foi do América-MG, com Ademir. O atacante arriscou de muito longe e acertou o travessão, assustando Jailson.

Aos 26 minutos, Rony recebeu passe em profundidade de Dudu, dominou e finalizou firme, tirando de Cavichioli. Em um primeiro momento, Vuaden anulou o gol, alegando que o atacante teria utilizado o braço no lance, porém o tento foi confirmado na sequência.

O Coelho respondeu, novamente com Ademir. O jogador trouxa da direta para dentro e finalizou à esquerda da meta defendida por Jailson. Por fim, Zárate arriscou de fora da área e parou em defesa do goleiro do Verdão, que mandou para escanteio.

Logo no início da etapa final, Gabriel Menino bateu falta rasteira da entrada da área, Cavichioli deu rebote e Dudu mandou para as redes, porém o atacante estava impedido.

Aos 12 minutos, Jorge bloqueou chute com o braço, e o árbitro assinalou pênalti após consultar o VAR. Na cobrança, Felipe Azevedo, que havia acabado de entrar, chutou alto demais e a bola parou no travessão. Na sequência, Alê recebeu cruzamento da esquerda e testou para fora.

O Palmeiras respondeu com Patrick de Paula, que escapou pela esquerda. O meio-campista bateu forte na bola e mandou na rede pelo lado de fora. Em seguida, Veiga lançou Dudu pela esquerda, e o atacante finalizou após trazer para dentro, mandando por cima do travessão.

Aos 28 minutos, o América-MG chegou ao empate. Após escanteio curto pela esquerda, Patric mandou a bola no ângulo oposto, superando Jailson e deixando tudo igual. Na sequência, Rodolfo foi acionado pela esquerda, cortou para dentro e soltou a bomba, exigindo defesa do goleiro do Palmeiras.

Precisando marcar o segundo gol, o Verdão desperdiçou duas chances em sequência. Primeiro, Scarpa arriscou chute que foi desviado e parou nas mãos de Cavichioli. Depois, Wesley foi lançado pela esquerda, invadiu a área e tentou tocar por cima do goleiro, mas não foi forte o suficiente.

Aos 44 minutos, foi a vez de Felipe Melo bloqueou a bola com o braço ao dar um carrinho, e Vuaden assinalou o pênalti após consultar o VAR. Na cobrança, Ademir deslocou Jailson e mandou no lado esquerdo, garantindo a vitória do Coelho.

