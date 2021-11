Cuiabá joga bem, mas perde para o Corinthians em São Paulo

O Cuiabá acabou derrotado, por 3 a 2, pelo Corinthians, em partida disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Giuliano, Renato Augusto e Roger Guedes marcaram para os donos da casa. Pepê e Paulão descontaram para a equipe mato-grossense.

Com o resultado, o Cuiabá permanece em 12º, com 39 pontos. A equipe, porém, poderá ser ultrapassada por outros times até o fim da rodada. Já o Corinthians sobe para o 5º lugar, com 50 pontos.

Na próxima rodada, o Cuiabá encara o Internacional, em casa. A partida será na quarta-feira (17), na Arena Pantanal. Na mesma noite, o Corinthians vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo.

O jogo – Se a intenção de Jorginho era armar um Cuiabá mais defensivo, apostando nos contra-ataques, a estratégia foi prejudicada logo aos 3 minutos do primeiro tempo, quando Giuliano abriu o placar. O meia aproveitou cruzamento de Lucas Pitón e cabeceou firme para marcar o gol do Alvinegro.

O Cuiabá, então, passou a apostar em uma marcação mais alta para tentar roubar a bola ainda no campo de defesa do Corinthians. Porém, em uma boa inversão de Rogér Guedes, os donos da casa saíram rápido e a bola chegou em Gabriel, que tentou o chute, mas parou na zaga.

Nos minutos seguintes, o Dourado passou a pressionar mais o Corinthians e chegou a ameaçar o adversário. O Alvinegro, no entanto, ainda tinha o domínio do jogo e, em uma das subidas ao ataque, aos 25, Giuliano recebeu o pivô de Jô e chutou no canto. Walter conseguiu fazer ótima defesa e jogou para escanteio. Aos 27, o Cuiabá tentou chute de fora da área e Cássio defendeu.

Já nos minutos finais do primeiro tempo, o Alvinegro teve diversas boas oportunidades. Na primeira, aos 36, Gabriel Pereira chutou forte, após jogada individual, mas mandou por cima do gol. Aos 38, Renato Augusto cruzou rasteiro, mas a bola passou por todos e ninguém conseguiu tocar. Aos 39, João Victor cabeceou e a bola passou rente à trave de Walter.

Aos 40, foi a vez de Jô receber e acionar Renato Augusto, que chegou desequilibrado e chutou longe do gol. Aos 41, Roger Guedes invadiu a área e chutou, mas foi travado pela defesa. Após suportar toda a pressão do adversário, o Cuiabá conseguiu fazer um gol já no fim do primeiro tempo. Aos 46, Pepê arriscou o chute de fora da área e acertou o ângulo de Cássio, deixando tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, o Cuiabá chegou com perigo logo aos 2 minutos. Jenison cruzou rasteiro, Rafael Gava bateu de primeira e a bola explodiu na zaga. No entanto, foi o Corinthians que chegou ao gol, logo na sequência. Após boa troca de passes, a bola chegou em Renato Augusto, que, da intermediária, arriscou o chute e também acertou o ângulo, sem chances para Walter.

Aos 11, o Timão marcou mais um golaço, desta vez, com Roger Guedes. O camisa 123 tocou para Renato Augusto, que devolveu de primeira. O atacante bateu de primeira e mandou no ângulo de Walter.

O Cuiabá não se abateu. Aos 32, a bola foi alçada na área, Paulão entrou nas costas da zaga e, de carrinho, conseguiu empurrar para o gol, diminuindo para os visitantes. A partir do gol, a partida mais tensa, com oportunidades para os dois lados.

Aos 34, por pouco, Clayson não empatou. O meia ganhou de João Victor na disputa, entrou na área e bateu colocado. A bola saiu pela linha de fundo rente ao ângulo de Cássio. O Corinthians respondeu com Luan, aos 38. O meia dominou na entrada da área e chutou por cima do gol.

O Cuiabá seguiu pressionando, mas não conseguiu mais criar chances claras de gol e amargou a segunda derrota consecutiva.

13/11/2021

