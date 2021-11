Grêmio cai para o América-MG e perde nova oportunidade de reagir no Brasileirão

O Grêmio viajou ao Independência e buscava um triunfo contra o América-MG para começar a sonhada reação no Campeonato Brasileiro. Mas a defesa da equipe gaúcha deixou muito espaço para o Coelho, que aproveitou as chances e saiu com a vitória por 3 a 1 neste sábado.

O resultado leva o América-MG aos 44 pontos, na oitava colocação. O Grêmio segue com 29 pontos e em 19º lugar da competição.

O próximo desafio do Grêmio na luta contra o rebaixamento será contra o RB Bragantino na Arena do Grêmio. A partida será realizada às 18 horas (de Brasília). No dia seguinte é a vez do América-MG receber o Atlético-GO no Independência às 19 horas.

O jogo – O time da casa iniciou o primeiro tempo com proposta de marcação agressiva, no campo do Grêmio. Logo aos três minutos, Felipe Azevedo apareceu nas costas de Elias pelo lado esquerdo do ataque e abriu o placar para o América-MG.

O Grêmio foi para o ataque e equilibrou mais o jogo. Após alguns lances polêmicos com a arbitragem, Cortez empurrou Ademir pelas costas dentro de sua própria grande área e deu um pênalti ao Coelho, convertido pelo próprio Ademir aos 48 minutos.

Vagner Mancini promoveu a entrada de Darlan e Campaz no intervalo, mas o América-MG não deu tempo do Grêmio se reorganizar e fez o terceiro gol com Juninho logo no primeiro minuto da volta.

Os visitantes foram para o tudo ou nada e até conseguiram diminuir a desvantagem com Ferreira em boa jogada individual aos nove minutos. Mesmo assim, faltou criação no meio de campo gremista para levar mais perigo ao gol de Matheus Cavichioli.

13/11/2021

