Cuiabá leva sustos, acha golaço no fim e deixa a zona de rebaixamento com vitória sobre o Avaí

O Cuiabá conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. Há pouco, jogando em casa, na Arena Pantanal, a equipe derrotou o Avaí, pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela 34ª rodada da competição.

Com o resultado, a equipe auriverde vai a 34 pontos e joga o Ceará na zona de rebaixamento. A equipe nordestina tem a mesma pontuação, mas os mato-grossenses levam a melhor no número de vitórias. Já o Avaí segue em situação complicadíssima, com 28 pontos e na vice-lanterna.

O Cuiabá volta a campo na próxima terça-feira (1), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, o Avaí enfrenta o Bragantino, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

O jogo – A partida, entre duas equipes que brigam contra o rebaixamento, foi muito fraca tecnicamente. Na primeira etapa, nenhum dos times conseguiu superar as marcações adversárias. Assim, nenhuma grande chance de gol foi criada, e as finalizações vinham, em grande parte, de chutes frustrados de fora da área.

No segundo tempo, o Cuiabá chegou um pouco mais perto de balançar as redes. Aos 14 minutos, Felipe Marques armou André Luis, na entrada da área, e o atacante mandou para o gol, mas a bola acabou parando na trave do goleiro Glédson.

O Avaí demorou para responder, mas a resposta veio. Aos 31 minutos, Pablo Dyego foi armado por Natanael e chutou para defesa de Walter. A bola ainda sobrou para finalização de Rômulo, mas o goleiro conseguiu defender novamente para afastar o perigo.

Após a chance, a equipe visitante cresceu no jogo e conseguiu mais duas boas chances, ambas nos pés de Bruno Silva, que desperdiçou as duas. Em consequência, o Cuiabá marcou o gol da vitória em belíssimo chute de Pepê, de fora da área, para dar respiro ao Dourado na luta contra a queda. (Com informações do Redação Só Notícias – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 28/10/2022/

