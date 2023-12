Atlético Mineiro poderia protagonizar uma recuperação histórica na Série A?

(Foto:pexels) – Poucos poderiam ser os analistas ou até torcedores do Atlético Mineiro que poderiam prever uma recuperação desse calibre. Tendo estado em claras dificuldades ofensivas durante quase toda a temporada, a verdade o Atlético Mineiro, nessas últimas rodadas, tem conseguido provar que a dupla Hulk e Paulinho poderá ser sim um perigo para qualquer zaga. O resultado é que, a poucas rodadas do final do Brasileirão Série A, o Atlético Mineiro tem reais chances de até poder estar lutando pelo título, quando as probabilidades o estavam colocando praticamente de fora.

De tal modo que as odds da Série A para o próximo campeão já colocam o Atlético Mineiro na frente do Red Bull Bragantino. Porém, será que o time de Scolari terá a capacidade de protagonizar uma das maiores surpresas do século no futebol brasileiro. Com jogos complicados pela frente, o momento da verdade está chegando. Porém, pelo que se percebe seu novo Estádio está servindo como um enorme talismã para essa virada no Campeonato e em toda sua temporada. Até porque ela parecia um pouco perdida a meio.

Paulinho é o motivo para o Atlético Mineiro estar lutando pelo título?

Se Hulk sempre conseguiu contribuir com seus gols durante toda a presente temporada, a verdade é que o atacante Paulinho ainda demorou algum tempo a conseguir encaixar no time. Porém, quando encaixou, Paulinho provou ser um dos melhores artilheiro do Brasileirão nesse momento. Tendo 17 gols em 33 rodadas, a verdade é que o jovem jogador é o maior artilheiro de toda a Série A, sendo letal precisamente no novo Estádio do Atlético Mineiro.

Ao ponto de que, desde sua inauguração, em abril de 2023, Paulinho é o melhor artilheiro da história da Arena MRV. Tendo até sido o jogador que marcou os primeiros 3 gols nesse Estádio. Tal marca ficará para sempre na história do time, levando a que o próprio Paulinho já seja um dos favoritos de toda a torcida apaixonada mineira. Aliás, tal desempenho acima da curva levou a que Paulinho tivesse já minutos como internacional pelo Brasil. Ainda que tenha sido na derrota contra o competente Uruguai.

Jogo contra o Flamengo e decisão no Arena MRV

Finalmente terminado e podendo receber seus torcedores com casa cheia, a verdade é que essas últimas rodadas do Brasileirão irão ser determinantes para a luta pelo título do Atlético Mineiro. Até porque seu jogo contra o Flamengo será o jogo chave para se dizer “presente” naquela que poderá ser uma luta pelo título do Brasileirão Série A até ao fim.

Sendo evidente que o time se sente muito confortável em estar jogando em seu novo Estádio, seu jogo em casa contra o time do São Paulo poderá ser o ideal para terminar a temporada em grande contra o lanterna vermelha Bahia. Assim, o maior teste será mesmo contra o Flamengo (outro grande candidato ao título do Brasileirão). Porém, sua enorme recuperação de temporada já deverá dar muitas esperanças para a próxima temporada. Isso sobretudo se jogadores chaves como Paulinho e Hulk se mantiverem.

Onde se posiciona o Atlético Mineiro no favoritismo ao título?

Beneficiando das probabilidades avançadas pelo Departamento da UFMG, onde calcula as probabilidades dos times favoritos para o título do Brasileirão Série A 2023, se percebe bem onde está colocado o Atlético Mineiro nesse mesmo favoritismo. Ora, essas foram as probabilidades avançadas por esse reputado Departamento:

Palmeiras – 55,5%

Flamengo – 19,2%

Botafogo – 18,1%

Atlético-MG – 3,7%

Grêmio – 1,8%

Red Bull Bragantino – 1,7%

Logo, apesar de se perceber que não será muito provável que o time de Scolari possa ser campeão. Contudo, sua missão de se qualificar para a Copa Libertadores parece estar praticamente segura.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/07:00:29

